L’AQUILA (ITALPRESS) – “Un’occasione interessante perché all’interno della partita di varie aree giocano insieme, il che capita raramente. Come presidente del Senato devo mantenere l’equilibrio tra maggioranza e opposizione, qui non faccio fatica: giocano già tutti nella stessa squadra”. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato e allenatore della Nazionale Politici in occasione della Partita del Cuore, a L’Aquila, contro la Nazionale Cantanti.

sat/gsl (Fonte video: Senato)