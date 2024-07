Washington, violenze e arresti durante il discorso di Netanyahu

(WASHINGTON) (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Mentre il premier Benjamin Netanyahu pronunciava il suo discorso al Congresso di Washington, in città scoppiava il panico per la manifestazione pro Palestina. Manifestanti sono stati arrestati, manichini del premier israeliano sono stati bruciati davanti alla DC Union Station. Dato fuoco anche alle bandiere americane e i monumenti sono stati imbrattati. E così sulla Union Station Bell compaiono le scritte “Free Palestine” o “Netanyahu go to hell”.

xp6/sat/gtr