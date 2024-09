Il vice-premier Tajani: “La riforma dell’Onu? L’Italia non è certo un paese di serie B”

Il vice premier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, dopo incontri bilaterali e in vista della sua partecipazione alla riunione del Consiglio di Sicurezza sull’Ucraina dove partecipa anche il presidente Zelensky, fa il punto sui lavori dell’ONU e analizza i discorsi del Presidente Joe Biden e del Segretario Generale Antonio Guterres. Su un passaggio del discorso di quest’ultimo, in cui il Segretario Generale parlava della riforma del Consiglio di Sicurezza e critica paesi con reali poteri e quelli credono di averne che ostacolano una riforma, alla domanda a quale paese si riferisse, Tajani ha risposto:

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) –“Dovete chiederlo a lui. Comunque per quanto riguarda l’Italia, per i contributi che diamo all’ONU soprattutto anche di caschi blu, non siamo certo un paese di serie B”.

x09/fsc

(video di Stefano Vaccara)