Scholz: “Per la pace fare tacere le armi e riconciliare i popoli”

RIMINI (ITALPRESS) – “La pace, in termini di far tacere le armi, speriamo che si trovi e speriamo ci sia una diplomazia che aiuti a livello internazionale. Rimane però il tema fondamentale: come riconciliare i popoli. Soprattutto di questo parliamo nel Meeting, ovvero creare momenti di incontro e di riconciliazione e si spera anche di perdono che permettano ai popoli di costruire insieme un futuro diverso”. Così all’Italpress Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS, in occasione della prima giornata del Meeting di Rimini 2024.

xb1/sat/gtr