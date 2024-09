Medio Oriente, il ministro degli Esteri Tajani: “No all’antisemitismo”

Lo afferma il vicepremier e ministro agli Esteri Antonio Tajani, margine dei lavori dell’Assemblea Generale dell’Onu, rispondendo a una domanda dell’Italpress sull’incontro avuto ieri con le organizzazioni ebraiche a New York.

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato di antisemitismo e della situazione internazionale. Un conto è il governo israeliano, un altro è fomentare l’odio per gli ebrei in giro per il mondo. Bisogna anche a livello culturale spiegare ai giovani di cosa si parla”.

Video di Stefano Vaccara

