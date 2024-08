RIMINI (ITALPRESS) – “Siamo in un momento decisivo e dirimente per il dialogo. Spero che con il negoziato in corso si arrivi a qualcosa, ho i miei dubbi, ma è l’ultimo treno” per arrivare a un cessate il fuoco. Così il patriarca di Gerusalemme dei Latini, cardinale Pierbattista Pizzaballa, al Meeting di Rimini 2024.

(Fonte video: Meeting di Rimini)