Kristi Noem a Milwaukee: “Politica? Mi piace di più fare la contadina”

MILWAUKEE (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Durante la terza giornata della Convention Repubblicana di Milwaukee, Italpress ha posto delle domande alla governatrice del South Dakota Kristi Noem, colei che Trump aveva seriamente considerato come vice presidente ma che poi venne scartata quando, in un libro autocelebrativo sulla sua vita, raccontò come uccise il suo cane con un colpo di fucile perchè aveva un brutto carattere… Le abbiamo chiesto quale sia per lei il problema più urgente che Trump dovrebbe risolvere una volta entrato alla Casa Bianca per l'”America Great Again” e se ancora le piace fare politica…

mgg/gtr (Intervista di Stefano Vaccara)

