Il Consorzio nazionale Ecolamp ha reso noti i numeri sulla raccolta di lampadine esauste: in Piemonte oltre 43 tonnellate. Torino è la 9^ provincia più virtuosa in Italia.

Nel corso del primo semestre 2024, Ecolamp ha gestito in tutta Italia 1.545 tonnellate di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). In particolare il Consorzio, specializzato nel corretto recupero e smaltimento dei RAEE del settore illuminotecnico, ha avviato a riciclo 800 tonnellate di piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione e pannelli fotovoltaici a fine vita (raggruppamento R4), e 745 tonnellate di sorgenti luminose esauste (raggruppamento R5). Dati che evidenziano complessivamente una crescita del 14 per cento della raccolta Ecolamp rispetto al primo semestre del 2023.

In Piemonte

La provincia di Torino ha raccolto 20 tonnellate di lampadine, la più virtuosa tra le piemontesi, e al 9° posto quelle italiane. Poi ci sono Cuneo (7 ton), Novara (5), Alessandria e Vercelli (3), Asti e Verbania (2), Biella (1).