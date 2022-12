Il calendario CIA 2023 è dedicato all’innovazione tecnologica e all’agricoltura 4.0

È in distribuzione il calendario associativo Cia Alessandria 2023, dal titolo “tecnoloCIA” . Il tema è dedicato all’innovazione tecnologica e all’agricoltura 4.0 , in una fase di grande cambiamento e ricambio generazionale. Sensori, trattori intelligenti, droni, app per cellulari, sistemi di monitoraggio e trasmissioni dati sono solo alcuni esempi delle tecnologie dell’agricoltura 4.0.

Come da tradizione, Cia lega il calendario ad una causa sociale. Le offerte libere a fronte di ciascuna copia distribuita saranno interamente devolute alla Fondazione Uspidalet onlus di Alessandria , impegnata per l’acquisto di dotazioni tecnologiche per i presidi ospedalieri alessandrini. Il calendario è disponibile in tutte le sedi Cia del territorio, dettagli su www.ciaal.it

L’INIZIATIVA

A testimoniare questo passaggio epocale, Cia Alessandria ha scelto 12 aziende associate che sfruttano la tecnologia innovativa come i Big Data Analitycs, intelligenza artificiale, robotica, meccanizzazione, sicuri che un giorno tutte le Aziende saranno allineate su questo trend. Ogni mese del calendario è dedicato ad una azienda associata, con i contatti di riferimento e le spiegazioni di approfondimento.

LE AZIENDE

Il calendario ritrae, attraverso l’obiettivo del fotografo Massimiliano Navarria, i volti di 12 imprenditori del territorio soci Cia titolari delle aziende agricole: Fratelli Vanotti (app gestionale xFarm), Il Faldo (sistema di raffreddamento Vacuum), Villa Sparina (mezzi agricoli e impianto di fitodepurazione delle acque, cucine 4.0 e sistemi di efficientamento), Sardo Walter (parco macchine agricole), Sassaia (tecnologia Oculyze in cantina), Verde Commerce (sistemi automatizzati per il monitoraggio in vivaio), Massini Loredana (parco macchine), Cascina Vellero (Carro Unifeed per miscelare il mangime per l’allevamento), Il Colle (vendemmiatrice automatizzata per il raccolto in pendenza), Azienda Agricola Vailati (impianto di mungitura), Azienda Agricola Camera (parco macchine), Cantina del Monferrato – Fratelli Arditi (linea di imbottigliamento).

LE PAROLE

Spiega la presidente provinciale Cia Alessandria Daniela Ferrando : “L’agricoltura moderna è quella di precisione, realizzata attraverso la raccolta automatica, l’integrazione e l’analisi di dati provenienti dal campo, da sensori e da qualsiasi altra fonte terza. Cia Alessandria promuove l’innovazione tecnologica in agricoltura, che porta numerosi vantaggi: economici, ambientali, benefici per la salute dell’uomo e delle colture, oltre a produrre standard di maggiore qualità”.