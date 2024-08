Il 70% delle imprese ha difficoltà a trovare lavoratori

ROMA (ITALPRESS) – Il 70% delle imprese riscontra difficoltà nel trovare lavoratori con le competenze necessarie. In relazione alle specialità ricercate, a essere carenti sono soprattutto quelle tecniche e le mansioni manuali. Con riferimento agli ambiti aziendali, in due terzi dei casi le difficoltà vengono riscontrate nella ricerca di competenze funzionali alla transizione digitale e in quasi un terzo a una maggiore internazionalizzazione dell’impresa. È quanto emerge dall’annuale indagine del Centro studi di Confindustria sul lavoro, relativa al 2023 e all’inizio del 2024.

