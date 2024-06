Sei agricoltori francesi provenienti dalla zona di Champagne sono stati ospiti di Cia Alessandria nell’ambito di un progetto di visite didattiche aziendali per accrescere le competenze, in collaborazione con Cia delle Alpi.

La delegazione, specializzata in zootecnia, dopo aver visitato alcune aziende agricole e impianti di biogas nel Torinese e in Valsusa si è recata a Olivola – prima e finora unica Città dell’Olio in Piemonte, nell’Azienda Agricola Oliviera di Anita Casamento, su espresso desiderio dei partecipanti di vedere un’azienda a indirizzo olivicolo. Ad accompagnarli, la responsabile Comunicazione e Relazioni esterne Cia Alessandria Genny Notarianni.

Gli agricoltori hanno chiesto molte informazioni alla titolare d’azienda relative al sesto di impianto, le modalità di trattamento e concimazione, la raccolta delle olive, le fitopatie, la trasformazione del prodotto, le peculiarità dell’olio extravergine di oliva e la differenza con altri tipi di olio.

Dopo il racconto del paesaggio che è valsa la nomina a Patrimonio Unesco e una passeggiata verso la Big Bench color oro che Casamento ha provveduto a installare adiacente all’azienda, la visita si è conclusa con una degustazione professionale guidata dall’imprenditrice, specializzata in divulgazione e attività didattiche.

Gli agricoltori francesi hanno espresso interesse e apprezzamento verso l’azienda, l’agricoltura piemontese e il territorio, rendendosi disponibili ad accogliere gli ospitanti per uno scambio culturale e didattico.