Coldiretti: accordo di filiera con ‘Novi Elah Dufour’ per le nocciole Piemonte. Oggi la firma

Nato in provincia di provincia di Alessandria, l’ accordo quadro sulla Nocciola Piemonte e il Gruppo dolciario Novi Elah Dufour diventa regionale. Stamattina alle 11 si firma , nella sede di Coldiretti Piemonte , in via Maria Vittoria 4 a Torino.

Sarano presenti Cristina Brizzolari (presidente Coldiretti Piemonte), Mauro Bianco (presidente Coldiretti Alessandria) e Guido Repetto (presidente Gruppo Elah Dufour Novi). Nell’occasione, verrà presentato il dossier con i dati dell’accordo quadro, che vedrà coinvolte tutte le province piemontesi nel conferimento delle nocciole, e l’analisi economica del nuovo progetto di filiera.

La nocciola Piemonte

Un prodotto che tutto il mondo identifica come un’eccellenza e che coinvolge 2.000 aziende piemontesi con 27.000 ettari di superficie coltivata per una produzione totale di 200.000 quintali e quasi 80 milioni di euro di fatturato. Numeri importanti destinati a crescere anche per la produzione alessandrina che conta su 3.750 ettari e 500 aziende coinvolte nella filiera.

Le parole

Il direttore Coldiretti Alessandria Roberto Bianco spiega: “L’accordo, nato per sostenere lo sviluppo della corilicoltura provinciale, ora diventa regionale, dando impulso ad un’economia virtuosa che punta alla valorizzazione delle produzioni locali. I motivi per scegliere le ‘prelibatezze nocciolate’ firmate Novi-Elah-Dufour sono molti e dopo la firma di oggi ce ne sarà uno in più”.