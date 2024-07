Al “Paulaner Oktoberfest Cuneo” 250 posti di lavoro a tempo determinato. Selezioni il 31 luglio

È partito il conto alla rovescia verso il “casting day” di fine luglio per lavorare alla settima edizione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo”, in programma presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1 a San Rocco Castagnaretta) da giovedì 26 settembre a domenica 13 ottobre 2024, per complessivi 12 giorni di apertura con chiusura feriale dal lunedì al mercoledì in ciascuna delle tre settimane di svolgimento dell’evento.

La selezione si svolgerà mercoledì 31 luglio, a partire dalle ore 16, presso la sede di Confartigianato Imprese Cuneo, mentre le candidature si possono presentare fino al giorno precedente sul sito Internet ufficiale dell’evento (https://www.oktoberfestcuneo. it/lavora-con-noi/), a cui si può accedere anche tramite i canali social ufficiali dell’evento.

Sul portale web sarà facile candidarsi grazie ad un form da compilare ed un video che illustra nello specifico le mansioni ricercate dagli organizzatori, così che ciascuno possa già proporsi nel ruolo per cui si sente più portato. Sarà anche possibile indicare la fascia oraria preferita per il colloquio ed eventuali limitazioni giustificate alla propria disponibilità nei giorni di svolgimento dell’evento.