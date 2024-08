A luglio l’inflazione risale all’1,3%

ROMA (ITALPRESS) – A luglio l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,5% su base mensile e dell’1,3% su base annua. Lo rileva l’Istat. La risalita dell’inflazione si deve in primo luogo all’accelerazione dei Beni energetici regolamentati e all’attenuarsi della flessione degli energetici non regolamentati. In rallentamento risultano i prezzi dei Servizi vari, dei Beni non durevoli, di quelli alimentari lavorati e non lavorati e dei Beni durevoli. La dinamica tendenziale dei prezzi dei beni, pur restando negativa, registra una risalita e quella dei servizi è in lieve accelerazione. Il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni si porta a +3,1 punti percentuali. I prezzi dei prodotti alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano su base tendenziale, come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto.

mgg/mrv

