ROMA (ITALPRESS) – Un passo in più per coronare il grande sogno. Lo sciabolatore Luca Curatoli ha rifinito la preparazione per i Giochi Olimpici di Parigi e ora è pronto per l’appuntamento più importante della stagione. L’azzurro, argento a squadre alle ultime Olimpiadi di Tokyo e argento nell’individuale agli ultimi Europei di Basilea, ha come obiettivo di salire un gradino più in alto nell’evento che vale una carriera. E per farlo bisogna arrivarci nel migliore dei modi.

gm/gtr