ROMA (ITALPRESS) – “Il Ministero della Cultura si impegna ad utilizzare questo immobile per farne un centro in grado di ospitare i giovani che vogliono praticare la cultura in tutte le sue articolazioni e ricordare in questo modo la figura del grande Pasolini”, ha dichiarato il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in occasione della firma di cessione allo Stato della Casa di Pierpaolo Pasolini da parte del produttore cinematografico Pietro Valsecchi.

xl5/tvi/gtr