Teatro Alessandrino: martedì 11 c’è “Mi ritorna in mente”, con Mario Giordano e Gianluigi Paragone

Nov 6, 2025 , , , ,

Scritto e recitato da: Mario Giordano e Gianluigi Paragone
Regia: Rinaldo Gaspari

Mario Giordano e Gianluigi Paragone per la prima volta insieme per uno spettacolo teatrale contro il politicamente corretto e contro il modernamente corrotto.
Uno spettacolo fatto di ricordi, di monologhi serrati e di inserti musicali dove l’identità e gli insegnamenti dei nonni acquistano una nuova vitalità in contrasto con chi parla di fluidità sessuale, contaminazioni religiose e culturali.
Giordano e Paragone insieme per denunciare chi sta spostando gli interessi verso la finanza a scapito dell’economia reale (i mega profitti realizzati tagliando posti di lavoro); insieme per sbugiardare chi ha snaturato la sanità “prendendosi cura” degli interessi e non dei malati; insieme per puntare l’indice contro chi ci vuole convincere che il cibo italiano valga quanto quello sintetico.
Uno spettacolo potente che lascerà il segno.

I biglietti si acquistano online sul sito: www.teatroalessandrino.it,, tramite il circuito TicketOne, oppure direttamente alla biglietteria del Teatro Alessandrino in via Verdi 12, aperta tutti i giorni dalle 17 alle 19 (chiusa domenica e festivi).

L’ingresso del Teatro Alessandrino

