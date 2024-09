Autostrada A26, ecco le chiusure notturne di questa settimana

Il traffico proveniente da Genova verrà deviato obbligatoriamente sull’autostrada A21 in direzione Piacenza dove potrà uscire alla stazione di Alessandria Ovest (A21), oppure potrà uscire anticipatamente alla stazione di Alessandria Sud. Il traffico proveniente dall’autostrada A21 potrà uscire alla stazione di Alessandria Sud oppure potrà uscire anticipatamente alla stazione di Alessandria Ovest (A21). In entrambi i casi si potrà rientrare in autostrada alla stazione di Casale Monferrato Sud.

Dalle ore 22 di giovedì 3 ottobre alle ore 6 di venerdì 4 ottobre

I veicoli provenienti da Gravellona Toce non potranno imboccare l’autostrada A21 in direzione Brescia, ma potranno proseguire in direzione Genova per uscire alla stazione di Alessandria Sud, rientrare alla medesima stazione e riprendere il percorso originario.