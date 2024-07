Abodi “Convinto si possa superare il numero delle medaglie di Tokyo”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Primi giorni di Olimpiadi? I consuntivi si fanno alla fine. Io ho chiesto che al di là del numero di medaglie emergesse il senso dell’onore col quale si scende in campo con la maglia azzurra. Donne e uomini, atlete e atleti che stanno facendo questo, tenendo alto l’onore nella vittoria e anche nella mancata vittoria, che non è mai una sconfitta. Quando si arriva qui si raggiunge già un’eccellenza”. Lo ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi presente all’evento “Le Firme dello Sport” all’Ambasciata italiana di Parigi. “Siamo sempre molto ambiziosi – ha ribadito -, ultimamente ci siamo abituati molto bene, anche Tokyo ci ha lasciato un dolce ricordo di 40 medaglie, sono convito che possano essere ancora superate”.pia/gm/gtr

gm/gtr