Abbagnale “L’Italia ha buoni equipaggi ed è ben preparata”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Domani cominceremo a fare sul serio. L’Italia ha dei buonissimi equipaggi ed è ben preparata. Aspettiamo il campo per decidere cosa ci toccherà portare a casa.

Alcuni equipaggi si sono particolarmente distinti nel corso della stagione: il doppio pesi leggeri è sempre stato nel giro delle medaglie, il “4 senza” ha fatto vedere buone cose, abbiamo un nuovo “4 di coppia” che era già nel giro delle medaglie. Vediamo se ci sarà un miglioramento con il nuovo innesto”. Lo ha dichiarato Giuseppe Abbagnale, presidente della Federcanottaggio, a margine dell’inaugurazione di Casa Italia a Parigi. “Ci sono degli equipaggi di cui la storia dice poco ma che il campo saprà dove collocare. Abbiamo alcuni atleti giovani e anche per loro quest’Olimpiade sarà un’esperienza continua e speriamo di vederli gareggiare al meglio. Qualificare i due “otto” è stata un’impresa non da poco, già lo scorso anno abbiamo fatto un buonissimo lavoro. In questi equipaggi ci sono molti giovani che possono migliorare e che vedremo in nazionale per diversi anni”.

xc9/eb/gm