Serie C, playout: Lucchese salva con i rigori. Playoff, il Piacenza reclama due rigori clamorosi contro il Trapani: 0-0

Si sono chiusi i playout con la grandissima impresa dei calciatori della Lucchese, capaci di superare difficoltà e penalizzazioni senza essere pagati per mesi, accollandosi lavori anche umili, di spettanza della società, per centrare l’obiettivo, e nonostante la squalifica fino al 30 giugno dell’allenatore Favarin (il ‘colpitore di testa’, ricordate?). Peccato che la società Lucchese fosse inesistente da mesi, piena di debiti e quasi fallita. E questo non fa che rimarcare l’immobilismo di una Lega che ‘non ha deciso’, che ‘ha evitato scelte scomode’ e che ‘ha lasciato andare alla deriva una stagione calcistica’. Forse si sperava che l’esito del campo aiutasse, spedendo in serie D le società inadempienti, ma la volontà e la caparbietà dei giocatori della Lucchese hanno sparigliato le carte. Ora che si fa? La Lucchese è salva, con diritto ad iscriversi alla prossima serie C, ma non potrà farlo per motivi che emergeranno presto. E allora via al gran ballo dei ripescaggi ‘politici’. Povero calcio.

PLAYOUT – Lucchese salva dopo i calci di rigore, Bisceglie in serie D. Dopo l’1-0 per i toscani nell’andata del ‘Porta Elisa’, i pugliesi hanno ribaltato il punteggio al ‘Ventura’ nei tempi regolamentari, lasciando poi campo agli ospiti nei supplementari. Così, sulla parità assoluta dopo 210′ più recupero, è cominciata la rotazione dei tiri dal dischetto.

Con i rossoneri a calciare per primi, i protagonisti sono stati i portieri: dopo quattro rigori, nessun gol. Poi due reti per parte, quindi match-ball per i nerazzurri, perché la Lucchese ha sbagliato il 5° tiro, regalando il pallone-salvezza agli avversari, ma il Bisceglie ha gettato al vento l’occasione, con i portiere ancora protagonisti. Nella prosecuzione dei tiri gol dei toscani e tiraccio in curva del nerazzurro Longo, che ha scatenato la festa ospite.

Risultati: Lucchese-Bisceglie 1-0; Bisceglie-Lucchese 3-3 d.c.r.

PLAYOFF – E’ finita 0-0 l’andata della finale A fra Piacenza e Trapani, ma quante polemiche. Protagonista involontario l’arbitro Daniel Amabile di Vicenza. Dopo un primo tempo con gli emiliani un po’ contratti e i siciliani più pericolosi, la squadra di Franzini ha accelerato ad inizio ripresa, ma si è vista negare (56′ e 60′) due rigori clamorosi: rivedendo molte volte le immagini, appare davvero clamoroso come il ‘fischietto’ veneto non abbia sanzionato i due episodi nell’area trapanese, nonostante la chiarezza degli episodi e la sua ottima posizione, che garantiva una visuale perfetta. Anche qui, a sei giorni dalla finale di ritorno, c’è la sensazione che ci sia qualcosa fuori posto, perché il Trapani è un’altra società inadempiente, già messa in mora dai suoi stessi giocatori. Che annata terribile.

Finale A: Piacenza-Trapani 0-0. Gara di ritorno sabato 15 giugno ore 20.30.

Finale B: Triestina-Pisa (stadio ‘Nereo Rocco’, 9 giugno, 18.30), diretta su Eleven Sport e Rai Sport. Risultato della gara di andata 2-2.

I VERDETTI UFFICIALI DELLA STAGIONE

Promosse in serie B: ENTELLA, JUVE STABIA, PORDENONE

Vincitrice Supercoppa: PORDENONE

Retrocesse in serie D: CUNEO, BISCEGLIE, FANO, PAGANESE, VIRTUS VERONA