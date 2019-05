LAN Service-Zheroquadro: Davide Finatti tra piazzamenti e attività su pista

Domenica da protagonista per Davide Finatti, Under23 impegnato a Pregnana Milanese, in Lombardia, per il 15° Trofeo Larghi, corsa veloce su circuito. A 500 metri dall’arrivo, una caduta ha tolto dai giochi i compagni Stefano Frigerio e Tommaso Rosa, lasciando al solo Finatti la responsabilità di un arrivo in volata. Senza alcun aiuto, Davide ha fatto tesoro della sua esperienza e velocità e si è piazzato in top ten al 9° posto (nella foto di Luca Cantoni, la premiazione). Il buon periodo di forma è benaugurante per le prime prove di stagione su pista – Finatti è il pistard di LAN Service-Zheroquadro: Davide sarà al meeting internazionale di Zurigo, nello storico velodromo Oerlikon appena ristrutturato. Da qui a Settembre, infatti, ogni Martedì ci saranno gare con atleti provenienti da tutta Europa, in giornate divise per categoria (la data del 28 Maggio è stata purtroppo annullata per maltempo).

Il prossimo weekend gli Under23 sono attesi da una trasferta in Toscana: Sabato 1 Giugno a Firenze per lo storico 66° Trofeo Matteotti, domenica 2 Giugno a Fiorano Modenese (Mo) per la 22° Fiorano-Pistoia. Gli Juniores invece correranno sulle colline di casa nel prestigioso Memorial Bocca di Montemagno (At), corsa che negli ultimi anni ha riservato molte soddisfazioni a LAN Service-Zheroquadro: la vittoria di Riccardo Moro nell’edizione 2017 e il 3° posto di Mattia Guasco lo scorso anno, più svariati piazzamenti, rendono l’idea di come sia sentita quaesta manifestazione tra le fila dei casalesi. La rinnovata squadra di quest’anno vanta ancora poca esperienza, ma proverà almeno ad agguantare un piazzamento.