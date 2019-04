LAN Service-Zheroquadro ancora sul podio: Rosa terzo al 57° GP Sportivi Poggio alla Cavalla

Pasquetta di festa per lo staff del team LAN Service-Zheroquadro, protagonista in Toscana con la formazione Under23. La formazione alessandrina ha infatti conquistato un podio al 57° GP Sportivi Poggio alla Cavalla di Lamporecchio con Tommaso Rosa, terzo classificato allo sprint. Un epilogo identico a quello dello scorso anno, quando fu Luca Limone a conquistare un bronzo con le stesse modalità del velocista tesserato con i casalesi. Un traguardo che evidentemente porta bene alla compagine alessandrina. La vittoria è andata a Tommaso Fiaschi dell’Hopplà Firenze, secondo Davide Masi della Mastromarco Sensi (nella foto di Valerio Pagni, i tre sulla linea d’arrivo). Per Tommaso una favorevole tradizione in queste terre, dopo il primo posto da Juniores lo scorso anno alla Coppa Sportivi di Bagnolo, a Prato

A conferma di una buona prestazione collettiva, Davide Finatti ha conquistato un traguardo volante e Stefano Frigerio è stato purtroppo coinvolto in una caduta proprio quando era in buona posizione per la volata decisiva. Sempre in Toscana ma domenica 21 aprile, gli Juniores hanno ben figurato a Massa nella Primavera Cup: prima Emanuele Cacciatore ha tentato il colpo a sorpresa nella fuga di giornata, poi Nicolò Prato, Ilario Cagnazzo e Stefano Nicoletto hanno supportato Andrea Azzaro, che si è giocato la vittoria nella volata finale ed è giunto 7°. Buon 13° per Nicoletto (nella foto a sinistra, la premiazione).

Alessandrini in gara anche il 25 aprile, con il sesto posto di Stefano Frigerio tra gli Under23 che hanno preso parte alla 73° Coppa Caduti Nervianesi di Nerviano, nel milanese. L’arrivo in volata ha premiato Gregorio Ferri, uomo di punta del team Zalf Euromobil Desiree Fior, che ha piazzato ben tre uomini nelle prime quattro posizioni. Epilogo simile per i ragazzi della Juniores, che alla 62° Coppa Tre Martiri di Castano Primo, in Lombardia, hanno ottenuto un 13° posto assoluto allo sprint con Emanuele Cacciatore.