LAN Service Under23: con il ritiro di Casale Monferrato si apre la nuova stagione

Prenderà ufficialmente il via domani, sabato 17 novembre, con il ritiro di Casale Monferrato, la nuova stagione per i ragazzi della formazione Under23 della formazione alessandrina LAN Service-Zheroquadro (nella foto, la prima Juniores). “Ritengo necessario che ogni direttore sportivo impari a conoscere i corridori uno ad uno, senza distinzione di categoria – ha dichiarato Gianni Pederzolli, che da sempre cura l’intera gestione dell’area sportiva e che, nei mesi scorsi, ha avuto come primo compito quello di formare la sua squadra di tecnici per seguire tutti i ragazzi -. Solo così sarà possibile offrire un supporrto vero e capillare in grado di esaudire, nel limite del possibile, le richieste e le esigenze degli atleti stessi”. L’esperto team manager casalese ha scelto come responsabile dei Direttori Sportivi l’ex professionista Giuseppe De Maria, proveniente dalla provincia di Varese così come Raffaele Carlomagno, che ha già seguito nella scorsa stagione la LAN Service Juniores.

L’esperienza come DS tra i dilettanti maturata negli anni dall’astigiano Gianpiero Passarino tornerà molto utile a tutto il team, così come l’affidabilità di Massimo Tucci che, fino a quest’anno, si è occupato degli Allievi e-Volution. Jens Novaro sarà invece il consulente di riferimento per la Liguria visto che, come da tradizione, la rosa LAN Service pesca a piene mani anche da questa regione. Stabilito il pool di tecnici, sono in via di completamento le liste dei corridori: manca poco all’ufficialità e poi saranno resi noti i nomi di entrambe le rose. Pederzolli assicura che “non mancheranno elementi di esperienza capaci di trasmetterla ai giovani che si affacciano per la prima volta alla categoria”. Il raduno di questo weekend sarà improntato alla conoscenza reciproca e alla prima parte della preparazione, con tabelle personalizzate che alterneranno lavoro in palestra e all’aperto.

Nella famiglia LAN service c’è ancora chi pedala: parliamo dei Giovanissimi ed Esordienti e-Volution, che si stanno cimentando con il ciclocross. Domenica 11 a Pasturana (Al), nell’ambito del 24° Trofeo Ciclocross di San Martino, Riccardo Dealessi (nella seconda foto) ha ottenuto un bellissimo secondo posto nella categoria Esordienti, dietro al forte Alessandro Peracchione (Young Bikers Team). Poiché le fila di LAN Service 2019 comprenderanno solo Juniores e Under23, Riccardo è attualmente in prestito al GS Cicli Fiorin Piemonte – team nel quale si trasferirà la prossima stagione – e ha visto piazzati dietro di lui due futuri compagni di squadra: Michael Manenti giunto 3° e Nicoals Frigo 4°.