LAN Service: ancora un piazzamento per Tommaso Rosa

Un (altro) weekend intenso ha portato diversi piazzamenti al team LAN Service Juniores che, proprio in queste settimane, ha deciso di diversificare l’attività a seconda delle caratteristiche dei singoli atleti. Il primo gruppo, formato da scalatori, dopo il prestigioso 46° Trofeo Città di Loano, domenica scorsa ha preso parte al duro 55° Giro della Castellania a Pettenasco, nel novarese, con Mattia Guasco stabilmente nella top ten e Simone Carrò a ruota – rispettivamente 9° e 11° posto per i due.

Il secondo gruppo, formato dagli atleti più veloci, ha visto brillare nelle volate finali lo sprinter Tommaso Rosa, giunto per la terza volta consecutiva a un soffio dal podio: la volata finale gli è valsa un quarto posto al GP Città di Treviglio.

Buone anche le notizie provenienti dalle categorie e-Volution. L’Esordiente 1° anno Riccardo Dealessi si è classificato ottavo di categoria nel Trofeo Barrage di Roletto (To), mentre i Giovanissimi erano di scena a Oleggio (NO) per il 5° GP F.lli Caletti, con questi risultati: vince Giacomo Dentelli nei G5, è 4° Alessandro Prato nei G2 e 5° Tommaso Stefani nei G1. Domani, mercoledì 25 aprile, la società alessandrina prenderà parte a due eventi – il difficile 44° GP Liberazione Città di Massa, in Toscana, e la 61° Coppa Tre Martiri di Castano Primo (Mi) per velocisti – con la formazione Juniores.

