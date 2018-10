LAN Service a ridosso della top ten al 41° Trofeo Caduti Besnatesi

Ultimi appuntamenti stagionali per la formazione Juniores del team LAN Service. Domenica scorsa, 21 ottobre, i ragazzi del team manager Gianni Pederzolli sono tornati in sella per partecipare al 41° Trofeo Caduti Busnatesi di Besnate, nel varesotto. La corsa si è risolta nel finale, con i corridori che sono arrivati molto frazionati, uno alla volta. Simone Carrò ha chiuso all’undicesimo posto, sfiorando la top ten, seguito da Tommaso Rosa (14°). Problemi fisici hanno bloccato Mattia Guasco, assente in quest’ultima settimana.

Martedì 23 ottobre, Carrò e Rosa hanno debuttato tra gli Under23 a Ferrera Erbognone (Pv), nel 52° Trofeo Comune di Ferrera (nella foto, i ragazzi coi tecnici e l’amico Simone Masetti del GS Mastromarco Sensi): una corsa controllata ampiamente dalla squadra padrona di casa – la Viris di Vigevano – che ha piazzato ben sei atleti nella top ten. Carrò ha tagliato la linea del traguardo in 19° posizione, nel gruppetto inseguitore dei primi 8 elementi in fuga. Rosa, invece, ha chiuso nella pancia del gruppo. Debutto tra gli Under23 anche per Marco Buoncristiani in Toscana, nel circuito cittadino del GP D’Autunno ad Acquanegra sul Chiese (Mn).