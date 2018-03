Debutto in Lombardia per il team LAN Service-Zheroquadro

Parte dalla provincia di Bergamo la stagione del team LAN Service-Zheroquadro. Domenica prossima, 18 marzo, la formazione “Juniores” guidata dal general manager Pederzolli (nella foto) e dai direttori sportivi Carlomagno, Santoro e Gusella prenderà parte al G.P. OMVA di San Paolo d’Argon, ormai uno degli storici appuntamenti apripista del calendario ciclistico giovanile. La formazione alessandrina affronterà i 97 chilometri del tracciato, particolarmente insidioso e impegnativi, soprattutto nella parte centrale, con la scalata al Colle dei Pasta.

L’ultimo fine settimana di marzo vedrà invece i ragazzi correre a Busto Arsizio (VA), in una dura corsa che comprenderà più passaggi sul “Piccolo Stelvio”. Un inizio di stagione molto duro, quindi, per i piemontesi, che da quest’anno saranno rappresentati in tutte le categorie ciclistiche (professionismo escluso): il team e-Volution (che comprende le categorie Allievi, Esordienti e Giovanissimi) sta ultimando la preparazione e debutterà a breve, mentre i dilettanti Under23 hanno invece già iniziato a gareggiare da un paio di settimane, con buoni piazzamenti tra i gruppetti che si sono giocati la vittoria agli appuntamenti internazionali di Prevalle (BS) nella 94° Coppa San Geo e di San Michele di Piave (TV) nel 25° Memorial Polese.

Luca Piana