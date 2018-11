Settima edizione de “Il lutto, probabilmente” ad Alessandria, si parla di lutto perinatale

L’incontro culturale Il lutto, probabilmente che si terrà sabato 17 novembre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13 (e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 attraverso un gruppo di lavoro pomeridiano), presso la Sala conferenze dell’Hospice Il Gelso, Via Burgonzio 2 ad Alessandria, affronterà un tema molto attuale: “il lutto perinatale”, volto a realizzare momenti di dialogo e di riflessione su un tema ancora poco trattato e, tante volte, banalizzato. Così l’Associazione Stare Bene Insieme Onlus ha voluto organizzare una giornata di studio e di confronto con genitori, operatori, educatori e volontari, per cercare di affrontare insieme, l’esperienza drammatica del lutto in gravidanza o dopo il parto.

Come ogni anno l’Associazione Stare Bene Insieme Onlus ha saputo coinvolgere esperti, testimoni e studiosi sul tema, provenienti dal territorio piemontese e non solo.

Il Lutto, probabilmente è una giornata di studio di grande importanza per la città – ha detto Mirella Ballarin, Presidente dell’associazione Stare Bene Insieme Onlus – Il lutto per un figlio desiderato è un’esperienza drammatica, che infrange bruscamente il processo di genitorialità e il legame di attaccamento con il piccolo “in costruzione”, comportando un intenso shock emotivo e un profondo vissuto di perdita.

La giornata seminariale, fortemente voluta dall’Associazione di volontariato Stare bene Insieme Onlus, in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato di Asti e Alessandria, ha il Patrocinio del Comune di Alessandria, dell’ ASL AL e della Azienda Ospedaliera S.S Antonio e Biagio e Cesare Arrigo.

L’ingresso è a offerta libera.

Per informazioni 347 9824853

e-mail: info@starebeneinsieme.it