Zonta Club ha donato due culle ‘MaBim’ all’Ospedale di Alessandria

L’Azienda Ospedaliera di Alessandria ringrazia di cuore Zonta Club per la donazione al reparto di Ostetricia di due culle MaBim, progettate dall’architetto Mitzi Bollani. Ancora una volta, infatti, questa associazione ha dimostrato sensibilità e interesse nei confronti della salute delle donne e in particolare di quelle in dolce attesa. Queste culle, infatti, sono molto speciali perché più maneggevoli e semplici da spostare per le mamme in difficoltà, ma allo stesso tempo consentono una maggiore protezione al bimbo grazie ad esempio all’ampia anta superiore, alla cinghia di bloccaggio sicuro al letto e alle fessure laterali per una migliore pulizia. “Il dono di Zonta è perfettamente il linea con la nostra filosofia – ha affermato il d.g. Giacomo Centini – che prevede un’attenzione sempre maggiore non solo all’aspetto sanitario ma anche all’ambiente in cui si svolgono le cure. Questa culla è un esempio gradito di funzionalità, bellezza e accoglienza”.