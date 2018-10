Si chiama “Sport in Rosa” e prende avvio sabato 27 ottobre al Centogrigio. Un’ora di pratica sportiva, con supporto psicologico, per rendere fruibile la pallavolo alle persone con disabilità intellettiva. Il progetto nasce dalla partnership di Zonta Club Alessandria con Alessandria Volley. Pensato per le donne disabili, non intende escludere i ragazzi con le stesse difficoltà.

“Lo sport può rappresentare un’esperienza bella e gratificante, favorire la maturazione e la crescita, migliorare l’immagine di sé e la propria autostima, e quindi la sicurezza in sé stessi, offrendo opportunità appropriate alle capacità dei disabili”.

E’ quanto ha spiegato Elisa Lombardi, presidente di Zonta Club, che per il biennio 2018-2020 è impegnato a supportare diversi progetti per abbattere le barriere che limitano l’inclusione delle persone disabili, in particolare delle donne. “Abbiamo trovato un partner che ci permetterà di aiutare giovani donne che hanno difficoltà ad adeguarsi ai ruoli socialmente propri della loro fascia d’età. Con il supporto di un istruttore di volley e di una psicologa, coloro che parteciperanno al corso supereranno remore, a partire dal rifiuto del proprio corpo, paure, e attraverso i passaggi propri della pallavolo saranno aiutate nel migliorare le qualità relazionali. Nei prossimi otto mesi siamo certi di raggiungere gli obiettivi, dalla la coordinazione dei movimenti a medio termine alle abilità di autonomia a lungo termine, sviluppando abilità relazionali”. Il corso è gratuito per tutti.

“L’Alessandria Volley è orgogliosa di sostenere un progetto così importante – ha sottolineato il presidente Mauro Bernagozzi – da sempre siamo attenti a quella fascia di persone con disabilità intellettiva che desiderano avvicinarsi alla nostra attività”.

Il progetto prevede prima 1 ora e poi 2, per un totale di 72 ore di pratica motoria e 20 di supervisione psicologica. INFO: dr.ssa Leo 348-8944538.

Prima lezione, sabato 27 ottobre alle ore 10 in Alessandria, via Bonardi 13.

Zonta Club Alessandria include in ogni suo progetto l’attenzione alla disabilità. Il Club patrocina il corso di difesa personale “Non ti temo e mi difendo”, due giornate (24 e 25 novembre) dedicate ad imparare a difendersi in caso di violenza domestica, violenza predatoria, violenza sessuale, a gestire lo stress e la paura, incanalando tali emozioni nella direzione corretta al fine di favorire l’exit strategy necessaria ad avere salva la vita.

Gli istruttori sono preparati ad insegnare tali tecniche difensive anche a donne disabili.

INFO: Zonta Club 339-8512631. Il corso è completamente gratuito.