Ospedale di Alessandria: il dr. Strobelt è il nuovo primario di Ostetricia

Il 53enne bergamasco dr. Nicola Strobelt avrà l’incarico di dirigere la Struttura di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria per i prossimi cinque anni, succedendo a Oria Trifoglio. Lo ha disposto una delibera del Direttore Generale dello scorso 27 marzo.

Il dr. Strobelt, proveniente dall’Ospedale di Bergamo, dove ricopre l’incarico di Responsabile di Struttura Semplice “Medicina Materno – Fetale Ostetricia e Ginecologia”, risulta avere una forte competenza e capacità nella gestione della complessità, esperienza nell’organizzazione e gestione delle risorse umane e tecnologiche, ma anche competenza nella diagnostica prenatale e nella chirurgia fetale, queste ultime particolarmente indicate per gestire la complessità dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

La Struttura di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, attualmente sotto la responsabilità di Oria Trifoglio, è punto nascita per la città di Alessandria e riferimento per il quadrante sud-est del Piemonte: il collegamento con la Terapia Intensiva Neonatale di terzo livello fa si che la struttura sia riferimento per il trasporto in utero e per le gravidanze con rischio fetale. Una struttura che ha visto 2350 ricoveri ordinari, di cui 1806 di ostetricia e 544 di ginecologia, oltre che 280 ricoveri in day hospital.

“La scelta della nomina del dr. Strobelt – viene evidenziato nella delibera aziendale – dirigente medico con esperienza di responsabilità e gestione e con bagaglio di competenze tecnico-scientifiche maturate in altri contesti e importanti realtà ospedaliere, realizza un innesto di conoscenze che possono stimolare un processo virtuoso di confronto e stimolo”

La Direzione Generale ringrazia la dottoressa Trifoglio per la dedizione, l’impegno, l’umanità, la sensibilità e la professionalità dimostrate in questi anni.