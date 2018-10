Ortincontra: tre serate per la Fondazione ‘Uspidalet’

Un altro battito per SENTI IL MIO CUORICINO! è arrivato grazie al ricavato delle tre serate organizzate dal Circolo Ortincontra e dagli Amici dei Grigi che hanno voluto, in tal modo, contribuire alla raccolta fondi di questo progetto della Fondazione Uspidalet, finalizzato all’acquisto di un ecocardiografo per i Reparti di Pediatria e Pronto Soccorso dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria.

L’ecocardiografo pediatrico è un’apparecchiatura molto importante per monitorare anatomia e funzioni del cuore, nonché per rilevare eventuali anomalie a tutti i livelli. Attualmente l’Ospedale di Alessandria non dispone di tale strumento e i piccoli pazienti sono costretti a fare ricorso a strutture come il “Gaslini” di Genova o il “Regina Margherita” di Torino, con notevoli disagi per loro e le famiglie e tempi di attesa di oltre un anno.

E’ stato Antonio Frisina, presidente di Ortincontra, a consegnare l’assegno ad Alla Kouchnerova e a Walter Giacchero, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione, che hanno ringraziato i promotori dell’evento, il pubblico che ha generosamente partecipato alle tre serate e gli artisti che si sono esibiti.

Il programma prese il via il 26 agosto con un concerto di Aldo Ascolese “Tributo a Fabrizio De Andrè”, proseguendo il 28 agosto con una accattivante rappresentazione di “Cecè” di Luigi Pirandello, portata in scena da Ferruccio Reposi con la Compagnia Teatrale “Divergenze parallele” in dialetto alessandrino, e terminando il 2 settembre con il concerto “Tributo ai Nomadi” del gruppo “Utopia Cover Band” di Tortona.