L’Associazione BIOS dona quattro monitor all’Ospedale di Alessandria

L’Associazione BIOS ha donato all’Oncologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria quattro monitor per i parametri vitali, che consentono di rilevare contemporaneamente, in modo automatico e al letto del paziente, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue. I monitor saranno utilizzati presso il Reparto di Degenza per rendere più agevole e sicuro il monitoraggio dei pazienti che ne hanno necessità.

Questi strumenti facilitano il lavoro di infermieri e medici, danno la possibilità di conservare e analizzare i dati e consentono di assistere i pazienti più gravi o a rischio di complicanze durante il periodo di degenza.