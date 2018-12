La Pro Loco di Castelletto d’Orba consegna 5.000 € alla Fondazione Uspidalet per “Senti il mio cuoricino”

Anche in questi ultimi giorni dell’anno continuano ad arrivare alla Fondazione Uspidalet Onlus contributi a sostegno del progetto “Senti il mio cuoricino”, per l’acquisto di un eco-cardiografo per il reparto di Pediatria e Pronto Soccorso dell’Ospedale Infantile di Alessandria, che ne è sprovvisto.

L’ultima iniziativa, in ordine di tempo, è stata quella della Pro Loco di Castelletto d’Orba che ha donato 5.000 euro, una cifra particolarmente ragguardevole per un comune di circa duemila anime che ha dimostrato di avere un cuore grande e che ha condiviso l’importanza dell’acquisto di questa attrezzatura d’avanguardia del valore di 100.000 euro.

Alla cerimonia di consegna dell’assegno erano presenti anche il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, Giacomo Centini e il direttore della Struttura Complessa di Pediatria, Enrico Felici, dirigenti e medici dell’ospedale infantile e naturalmente Francesca Cairello.

E’ stata la presidente della Fondazione Uspidalet, Alla Kouchnerova ad esprimere il più sincero ringraziamento ai dirigenti della Pro Loco di Castelletto d’Orba per la testimonianza di solidarietà e generosità dimostrata nei confronti dei piccoli pazienti.