Il mondo dell’industria e quello del volontariato si sono incontrati sotto la bandiera della solidarietà nella sede di Confindustria Alessandria dove la presidente della Fondazione Uspidalet Onlus, Alla Kouchnerova, e i suoi collaboratori sono stati ricevuti dal presidente Maurizio Miglietta e dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

E’ stato il presidente di Confindustria a porgere il saluto di benvenuto agli ospiti prima di lasciare la parola all’imprenditore Bruno Lulani che ha illustrato ai presenti la sua positiva esperienza in qualità di consigliere della Fondazione Uspidalet, sottolineando l’importanza del servizio svolto dalla Onlus alessandrina a favore della comunità.

Una riunione informale che ha permesso di rafforzare una collaborazione avviata da anni che ha sempre visto gli imprenditori di tutta la provincia di Alessandria impegnati in prima persona a sostenere i numerosi progetti – più di 65 in 9 anni – che la Fondazione ha portato a termine per dotare delle attrezzature tecnologicamente più avanzate le tre strutture dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e garantire le migliori cure ai pazienti piccoli e grandi.

“La Fondazione è cresciuta molto in questi ultimi anni – ha precisato la Kouchnerova – e siamo arrivati a gestire circa 350.000 euro all’anno. Oggi dobbiamo fare un salto di qualità e nessuno meglio degli imprenditori ci può capire ed essere di grande aiuto per ampliare la nostra base sociale, con l’ingresso di nuove aziende del territorio. Da parte nostra, garantiamo la massima trasparenza nella gestione dei fondi raccolti che vengono destinati al 100% ai progetti sostenuti”.

Di qui l’appello a far conoscere l’attività della Fondazione nelle industrie, in famiglia, tra gli amici e a promuoverne le prossime iniziative come lo Spettacolo di Natale e la Lotteria dell’Uspidalet, in quanto “un piccolo sforzo, se è condiviso da tanti, produce un grande effetto, da subito. Ringrazio, quindi, il presidente Miglietta, i suoi collaboratori e tutti gli imprenditori presenti per la calorosa ospitalità e per la dimostrazione di solidarietà e di vicinanza espressa al settore del volontariato e al nostro impegno quotidiano”.