Strano sentir parlare di un premio individuale, il ‘Luese dell’anno’, assegnato a una cooperativa, ma questa volta c’è un senso. Troppo spesso, infatti, si sente parlar male delle case di riposo per anziani, ovunque in Italia, dove personaggi equivoci e con pochi scrupoli lucrano e imperversano contro chi non può reagire, ma una volta tanto la notizia sul settore è positiva: vale la pena diffonderla, sottolineando la bontà dell’operato della cooperativa in questione.

“La Casa di riposo è un’istituzione fondamentale per la comunità Luese. Dopo anni di incertezza, la gestione della Coop “il Gabbiano” ha permesso alla struttura di rifiorire diventando un punto di riferimento per il territorio. L’onorificenza di ‘Luese dell’anno’ conferito ai lavoratori della cooperativa premia l’impegno e la dedizione data da loro per far vivere la struttura e la nostra comunità.” Queste le parole del sindaco di Lu, Michele Filippo Fontefrancesco che domenica scorsa, 21 gennaio, in occasione dei festeggiamenti di San Valerio, ha consegnato il riconoscimento alla cooperativa sociale Il Gabbiano.

L’ex cinema del paese era gremito come non mai e un posto d’onore è stato riservato ai tanti anziani ospiti della Casa di Riposo Demartini, persone che rappresentano non il passato ma le radici che continuano a generare valori positivi per il piccolo paese del Monferrato le cui tradizioni sono sempre rinnovate.

La cooperativa Il Gabbiano gestisce in provincia tre case di riposo e ovunque la cifra è la stessa: il benessere degli anziani. L’ospite è la persona al centro, intorno a cui si muove l’organizzazione della casa di riposo, garantendo ottime cure e attenzione, soddisfacendo le esigenze di vita quotidiana, di svago e di gusto alimentare che non terminano certamente nel momento in cui un anziano lascia la propria abitazione per trasferirsi in un soggiorno per la terza età. L’equipe benessere affianca in tutto, con mille attività, gli OSS che si prendono cura delle esigenze materiali dei nonnini. L’atmosfera famigliare che si respira nelle case di riposo Il Gabbiano non ha eguali. E a fianco al buon vivere c’è un altro aspetto fondamentale che caratterizza le case di riposo Il Gabbiano: la qualità degli spazi abitativi, l’accoglienza delle camere e degli spazi comuni molto vissuti, la pulizia degli ambienti e l’apertura verso l’esterno. La Casa di Riposo di Lu, così come le altre, è un punto di riferimento per tutti: qui si può vedere insieme un film, trascorrere insieme il tempo, anziani e giovani, nonni e bambini. La Demartini è la casa dei Luesi.