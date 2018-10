I pensionati di Confagricoltura donano 20.000 € per la Ricerca sul Cancro

E’ di oltre 20.500 euro il contributo che la Onlus “Senior–L’età della saggezza” con Confagricoltura Piemonte ha donato settimana scorsa alla Fondazione piemontese per la Ricerca sul Cancro. La cerimonia di consegna è avvenuta alla Tenuta Il Cerello di Chivasso, dove circa 400 agricoltori in pensione di tutto il Piemonte si sono dati appuntamento per il raduno annuale.

A ritirare l’assegno è stata la presidente della Fondazione per la Ricerca sul cancro, Donna Allegra Agnelli, accolta da un caloroso applauso. Donna Allegra Agnelli ha ringraziato Confagricoltura e la Onlus Senior per la generosità e ha ricordato come la Fondazione viva di queste donazioni, che provengono per la quasi totalità dal territorio subalpino, a dimostrazione che i piemontesi sono molto legati all’istituto sin dalla sua nascita.