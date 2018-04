Consegnato il primo premio della lotteria di Natale dell’Uspidalet

Il vincitore è un insegnante di sostegno dell’Istituto “Marconi” di Tortona e consiste in un soggiorno per 2 persone in un Villaggio Ventaclub in Calabria.

La presidente della Fondazione, Alla Kouchnerova si è complimentata con il vincitore, Federico Fanzio, giovane tortonese insegnante di sostegno presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi” che aveva acquistato il biglietto numero 3808, primo estratto tra i 5.774 venduti grazie all’impegno dei volontari e alla sensibilità dei benefattori dell’Uspidalet. L’insegnante tortonese si è aggiudicato una settimana nel bellissimo villaggio VENTACLUB SANT’ANDREA GOLF RESORT, sulla costa ionica della Calabria, che la società I VIAGGI DEL VENTAGLIO ha generosamente messo a disposizione per l’iniziativa

Il ricavato della LOTTERIA natalizia, pari a 17.322 euro, è stato destinato al progetto “Sei un osso duro?” per l’acquisto di un Densitometro Dexa, strumento fondamentale nella valutazione dello stato di salute delle ossa di bambini e adulti, che costa circa 60.000 euro e di cui attualmente l’Ospedale di Alessandria non dispone.

“La raccolta fondi per il progetto “Sei un osso duro?” prosegue – sottolinea la presidente della Fondazione Uspidalet – e abbiamo raggiunto quota 24.661 euro, ma la meta dei 60.000 è ancora lontana e rivolgo un appello a quanti ci vorranno aiutare a concludere questo importante progetto che si rivolge a pazienti di tutte le età. Ogni donazione, consistente o modesta che sia, è importante per raggiungere il nostro obiettivo e si può effettuare comodamente anche da casa tramite il nostro sito www.fondazioneuspidalet.it, completamente rinnovato e adeguato per pagamenti on line”.

I premi da ritirare sono ancora numerosi e disponibili presso gli uffici della Fondazione in via Venezia 16 o telefonando al n. 0131-206.629 (lun-ven 9.30-14.30).