Quarta edizione della ‘Camminata’ organizzata da Zonta Club Alessandria.

Per tradizione l’iniziativa a scopo benefico si svolge in occasione della Festa della Mamma perché a tutte le mamme presenti Zonta riserva un omaggio.

Domenica 13 maggio l’appuntamento è a Castelletto Monferrato. Zonta Club, che festeggerà a giorni i suoi primi 18 anni, mantiene il suo format per La Zontiana: far conoscere, ogni anno, un angolo di Monferrato e destinare tutto il ricavato al main service, vale a dire il progetto “Sempre Belle, aiuto alle donne in chemioterapia”. Tutti i proventi saranno destinati all’acquisto di parrucche per le pazienti oncologiche.

Il percorso si snoda sul nuovo sentiero di Castelletto Monferrato: sarà proprio La Zontiana ad inaugurarlo. Dieci chilometri percorribili da tutti nella campagna di Castelletto con sosta nella bellissima tenuta di Beltondino, pranzo a Giardinetto nei locali dell’AVIS e rientro in paese nel pomeriggio. Il ritrovo è fissato alle 9,30 in piazzetta San Giovanni, adiacente al palazzo comunale. Dopo la distribuzione di magliette e acqua, foto di rito e partenza. Come sempre Zonta invita a portare gli amici a 4 zampe.

E’ richiesta la pre-iscrizione contattando il numero 339 851 2631. Il programma completo sull’homepage del sito www.zonta-alessandria.org