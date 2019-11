Sabato ad Alessandria giornata di studio per “comprendere le paure e trasformarle in coraggio”

Giornata di studio

VIII edizione

COMPRENDERE LE PAURE

PER AFFRONTARLE E TRASFORMARLE IN CORAGGIO ATTRAVERSO LA CONDIVISIONE NEI GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO

A cura dell’Associazione di volontariato

Stare Bene Insieme ODV

Alessandria, Sabato 16 novembre 2019

Dalle ore 9 alle ore 13

Sala Conferenze Hospice “ Il Gelso “, Via Burgonzio 2, Alessandria

La giornata di studio affronterà un tema molto attuale: “la paura”, per realizzare momenti di dialogo e di riflessione sull’emozione che ogni essere umano ha certamente sperimentato nelle sue molteplici sfaccettature. Così l’Associazione Stare Bene Insieme ha organizzato una giornata di studio e di confronto con cittadini, genitori, operatori, educatori e volontari, per cercare di affrontare insieme, l’esperienza della paura. L’insieme delle paure può essere infinito, c’è chi ha paura della malattia o della morte, del proprio futuro, di essere abbandonato o delle violenze in famiglia.

Ad ognuno di noi può capitare di non riuscire a prendere decisioni in ambito relazionale, lavorativo, o più semplicemente nelle attività quotidiane.

Non sempre riconosciamo la paura come causa di questa nostra incapacita’. Per questo l’Associazione Stare Bene Insieme, attiva da molti anni nel mondo del volontariato in Cure Palliative anche attraverso i gruppi di auto mutuo aiuto per l’elaborazione del lutto, intende porre l’attenzione sulle angosce e sulle paure per guardarle, osservarle con meno diffidenza, condividerle e possibilmente trasformarle in “ Coraggio “..

La giornata di studio si svolgerà in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato di Asti e Alessandria, attraverso il Patrocinio del Comune di Alessandria, dell’ASL AL, e dell’Azienda Ospedaliera Nazionale SS.Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria.

L’ingresso è a offerta libera.

Per informazioni 347 9824853

e-mail: info@starebeneinsieme.it