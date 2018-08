In forma per l’estate: alimentazione sana

Seguire un’alimentazione sana ed appropriata durante l’estate è fondamentale soprattutto per prevenire e contrastare i potenziali rischi per la salute causati dal caldo. Innanzitutto è necessario mantenere un corretto equilibrio idrosalino e un adeguato stato di idratazione, bevendo almeno 8-10 bicchieri d’acqua al giorno e limitando invece al minimo il consumo di bibite gasate, molto zuccherate e alcolich. L’assunzione di acqua nel corso della giornata può arrivare anche dagli alimenti, ed in particolar modo da frutta e verdura, i quali assicurano anche il reintegro di vitamine e sali minerali persi con la sudorazione. È consigliato anche il consumo di frutta secca, ricca di grassi “buoni”, minerali e fibre – stando attendi a non esagerare perché ad alto contenuto calorico. Con il caldo, inoltre , l’organismo consuma meno energia ed anche i processi digestivi sono meno efficienti. Per questo motivo è consigliabile privilegiare l’assunzione di cibi freschi – dando la preferenza al pesce per la sua alta digeribilità ed il minor apporto calorico – moderando invece il consumo di piatti elaborati e ricchi di grassi, in particolar modo i cibi fritti. Sul sito del Ministro della Salute è possibile consultare un decalogo contenente i 10 consigli chiave per un’alimentazione sana e corretta in estate.

Federica Riccardi