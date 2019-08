FRASE DEL GIORNO – Quando piove lo stolto impreca contro gli dei, il saggio si procura un ombrello. (Proverbio cinese)

SANTI DEL GIORNO – Santo Stefano d’Ungheria (Re), San Rocco (Pellegrino e Taumaturgo, protettore di chirurghi, necrofori, farmacisti, selciatori, pellegrini, viaggiatori, invalidi e prigionieri), Sant’Armagilo (Abate in Bretagna), Sant’Ugolina di Vercelli (Vergine ed Eremita), Santa Serena di Roma (Imperatrice).

EVENTI DEL GIORNO – Nel 1954 uscì il primo numero di Sports Illustrated. Edito dalla Time Warner, è la rivista sportiva più prestigiosa al mondo, che con le sue innovazioni fece scuola nella stampa sportiva mondiale. Il 16 agosto ’54 debuttò in edicola, puntando fin da subito sul fascino delle copertine illustrate a colori.

Nel 1977 morì a Memphis, stroncato da un attacco di cuore, il ‘re del rock and roll’, Elvis ‘The Pelvis’ Presley, vera e propria icona culturale del ‘900.

Nel 1980 in Polonia iniziarono i primi scioperi ai cantieri navali di Danzica, dai quali nacque il sindacato “Solidarność“ (‘solidarietà’), guidato da Lech Walesa, Nobel per la pace 1983 e futuro presidente della repubblica polacca dal ’90 al ’95.

Nel 1993 Ian Murdock lanciò GNU/Linus Debian, sistema operativo per computer composto solo da software libero.

Nel 2008 e nel 2009 il 16 agosto fu il giorno magico di Usain Bolt. Alle Olimpiadi di Pechino e ai Mondiali di Berlino vinse l’oro nei 100m stabilendo in entrambi i casi il record del mondo: 9’69” (Pechino ’08) e 9’58” (Berlino ’09), quest’ultimo ancora imbattuto.

NATI DEL GIORNO – Don Bosco (1815-1888), Italia, sacerdote e santo. Nato in una frazione di Castelnuovo d’Asti, comune piemontese che oggi porta il suo nome, fu molto vicino ai giovani disagiati, per accogliere i quali fondò la congregazione dei Salesiani. Figlio di poveri contadini, Giovanni Melchiorre Bosco prese presto coscienza delle drammatiche condizioni dei giovani, molti dei quali impiegati per lavori pesanti ancor prima dei 10 anni. Decise allora di dare loro un’educazione amorevole e un luogo di serenità, fondando l’opera dei Salesiani, ispirata all’insegnamento di San Francesco di Sales che si diffuse nel mondo.

Morì a Torino e venne dichiarato santo il 1º aprile 1934 da papa Pio XI.

Madonna (1958), Usa, cantante. Nata a Bay City (Michigan) come Louise Veronica Ciccone, nipote di emigrati abruzzesi, è una star della musica mondiale, riconosciuta come la ‘regina del pop.’ Attrice, scrittrice e produttrice, oltre che cantante, Madonna (nome d’arte) è l’artista donna che ha venduto di più in assoluto, con oltre 300 milioni di album nel mondo. La rivista ‘Billboard’ le riconosce anche il record dell’artista con i maggiori incassi ai tour dai ’90 ad oggi, con più di 1 miliardo di dollari e più di 10 milioni di spettatori. Trasgressiva e provocatrice, sia nelle canzoni che al cinema, nel ’96 recitò il ruolo da protagonista nel film “Evita”, che le valse un Golden Globe come “migliore attrice”.

Rocco Papaleo (1958), Italia, attore. Nato a Lauria (PZ), Antonio Rocco Papaleo ha alle spalle una carriera ultraventennale di attore, che lo rende una sorta di ambasciatore della cultura lucana, cui è da sempre molto legato. La sua formazione avvenne a teatro dove maturò quelle abilità istrioniche messe in mostra sul grande schermo e in TV, come attore e cabarettista. Il regista che lo portò alla massima popolarità fu Leonardo Pieraccioni.

Nel 2010 si mise al di qua della cinepresa, curando la regia di “Basilicata coast to coast”, film che gli valse il David di Donatello come “miglior regista esordiente”.

Nel 2012 affiancò Gianni Morandi nella conduzione del Festival di Sanremo.