Spirit of Nerina a Genova, nella regata dei campioni

L’ Alessandria Sailing Team – Rolandi Auto torna in mare il prossimo fine settimana, per regatare a Genova nell’ambito della Coppa dei Campioni organizzata da FIV e Yacht Club Italiano. A partecipare saranno tutte le imbarcazioni vincitrici dei vari campionati invernali in Liguria. Spirit of Nerina (ora ormeggiata a Chiavari) entra di diritto in gara dopo il successo in classe IRC al Campionato Invernale del Ponente ligure disputato a Varazze.

Spiega Paolo Ricaldone, presidente dell’associazione: “Sarà una gara molto competitiva dato il piazzamento delle classifiche che hanno portato alla selezione delle circa quaranta imbarcazioni. Per noi è un ottimo allenamento in vista dei mondiali del prossimo giugno: sei membri su otto saranno gli stessi dell’equipaggio che stiamo preparando in vista dell’appuntamento”. Questo il team per Genova: Gerardo Aliberti e Michele Venturino a prua, Paolo Ricaldone centrale, Paolo Sena e Giovanni Dagnino tailer, Rodolfo Schaier randista, Gianluca Viganò timoniere, Pietro Ranotto tattico.

Le regate saranno a bastone nello specchio d’acqua davanti al porto di Genova, sono previste massimo tre prove al giorno.

Il meteo prevede vento da nord tra 10 e 15 nodi, che comporta mare piatto con poca onda: giornate ideali per regatare.

Buon vento!