FRASE DEL GIORNO – Il cambiamento non è mai doloroso. Solo la resistenza al cambiamento lo è. (Buddha)

SANTI DEL GIORNO – San Filarete di Calabria, San Pietro da Verona (Martire, protettore dei domenicani e degli inquisitori, dei calzolai, dei commercianti di tessuti e dei fabbricanti di birra), San Prudenzio di Troyes (Vescovo), San Vinebaldo (Abate), Sant’Eutichio (Patriarca di Costantinopoli), Santa Galla di Roma, San Celestino I (Papa).

EVENTI DEL GIORNO – Nel 1980 entra in commercio il Post-it: un promemoria prezioso, una trovata geniale, un messaggio originale, uno strumento irrinunciabile di uso quotidiano per milioni di persone. Lo dobbiamo a Spencer Silver, ingegnere della 3M, società americana già entrata nella storia per aver brevettato lo scotch nel 1930.

Silver nell’occasione inventò una colla adatta ad ogni superficie e capace di restare adesiva anche se spostata da un oggetto all’altro.

Nel 2009 avvenne il Terremoto dell’Aquila: alle 3:32 si aprì una profonda ferita nel cuore geografico dell’Italia e nella memoria collettiva, che a 10 anni distanza di anni non si è rimarginata. Pesantissimo il bilancio umano: 309 morti, 1.178 feriti, 65mila sfollati.

NATI FAMOSI – Eugenio Scalfari (1924), Italia, giornalista. Intellettuale e innovatore, è stato direttore storico dell’Espresso, fondatore di ‘Repubblica’, deputato socialista.

Mario Merola (1934-2006), Italia, cantante. Indiscusso “re della sceneggiata”, è uno dei “figli di Napoli” più conosciuti all’estero, in particolare tra gli italiani di Manhattan.

Fred Bongusto (1935), Italia, cantante. Molisano di Campobasso, è il cantante da night per eccellenza della musica italiana, sulla cresta dell’onda tra gli anni ’60 e ’70.

Maurizio Damilano (1957), Italia, podista. Nato a Scarnafigi (CN), è un ex atleta, specialista della 20 km di marcia in cui vinse 1 oro e 2 bronzi olimpici e 2 ori mondiali.

Maurizia Cacciatori (1973), Italia, pallavolista. Toscana di Carrara, è alta 1.78 e famosa per la grande elevazione. Ha vinto 5 scudetti, 5 Coppe nazionali, 3 Supercoppe italiane, 3 Coppe Campioni e 1 Coppa Cev, più 228 presenze in nazionale con 1 un oro ai Giochi del Mediterraneo, 1 argento e 1 bronzo agli Europei.