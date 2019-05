FRASE DEL GIORNO – Fatevi condizionare il meno possibile da una società che finge di darci il massimo della libertà. (Andrea Camilleri)

SANTI DEL GIORNO – San Vittore il Moro (Martire), Sant’Agazio (Acacio, Soldato e Martire, protettore degli agonizzanti), San Desiderato di Bourges (Vescovo), San Gibriano, San Metrone (Venerato a Verona), San Wirone (Wiro, Vescovo missionario), Sant’Elladio di Auxerre (Vescovo), Sant’Ida (Ita, Monaca a Nivelles).

EVENTO DEL GIORNO – Nel 1886 John Pemberton brevettò la Coca-Cola. Un ingrediente aggiunto per sbaglio trasformò un rimedio per il mal di testa in una bevanda dal sapore inconfondibile, che in meno di dieci anni conquistò tutta l’America. In quel periodo si costruì un marchio vincente rimasto immutato per oltre un secolo e destinato a influenzare le abitudini alimentari di miliardi di persone. Nel laboratorio chimico, ricavato nel retro della sua abitazione al n° 107 di Marietta Street, aveva già creato diverse medicine artigianali, che in quegli anni si vendevano liberamente senza alcun controllo. Il nuovo ritrovato cui stava lavorando era composto da ‘vino di coca’ (mistura di vino e foglie di coca, detto anche Vino Mariani dal nome del farmacista italiano che l’aveva brevettato) e da un estratto di ‘noci di cola’ (ricche di caffeina). Mescolandoli in una caldaia di ottone, l’8 maggio 1886 trovò la dose giusta e si convinse che quello sciroppo dal sapore dolce poteva fungere da tonico rinvigorente e da rimedio per la cefalea: lo chiamò ‘French Wine Coca’. Ma nei giorni seguenti, per via di un errore nella preparazione dovuto all’aggiunta di acqua gassata, si accorse del suo sapore gradevole e rinfrescante e la propose come bevanda ai clienti della farmacia (che fungeva anche da drugstore) al prezzo di 5 centesimi. Le finanze limitate di Pemberton, però, lo costrinsero a vendere il prodotto alla spina, ottenendo così ricavi inferiori alle attese. Così vendette, per 2.300 dollari, la formula e i diritti di utilizzo del marchio all’imprenditore Asa Candler, che fondò la Coca-Cola Company (1892) e la lanciò su larga scala grazie a un’abile strategia di pubblicità.

NATI FAMOSI – Roberto Rossellini (1906-1977), Italia, regista. Ha diretto opere che hanno scritto la storia del cinema italiano, con De Sica e Visconti completa la triade dei maestri del ‘neorealismo cinematografico’. Nato a Roma e qui scomparso, prese confidenza con il dietro le quinte della “settima arte”, frequentando la sala cinematografica costruita dal padre, il Barberini, la prima aperta nella Capitale. Vinse il primo Festival di Cannes (1946) con “Roma città aperta”, 5 ‘Nastri d’Argento’ (3 nel ’47 per “Paisà”) e il ‘Leone d’Oro’ 1957 per il Il generale Della Rovere, “miglior film” al Festival di Venezia. Ebbe due compagne, Marcella De Marchis sposata nel ’36, e Ingrid Begman dal ’48, ed ebbe cinque figli, 2 dalla prima unione e 3 dalla seconda.

Vittorio Sgarbi (1952), Italia, critico d’arte e politico. Apprezzato come storico dell’arte e politico di lungo corso, in TV è noto per la sua vena polemica e il linguaggio spesso sopra le righe, che gli sono costati un bel po’ di soldi per le tante querele ricevute. Emiliano di Ferrara, laureato in filosofia con specializzazione in storia dell’arte all’Università di Bologna fu ispettore della sovrintendenza ai beni storici e artistici in Veneto e insegnò per tre anni Storia delle tecniche artistiche all’Università di Udine. Televisivamente nacque come polemista del ‘Maurizio Costanzo Show’, dove nel 1989 pronunciò la prima parolaccia della storia della TV italiana: marchio che da allora si porta dietro e che contraddistingue le sue ospitate in talk show politici e trasmissioni d’intrattenimento.