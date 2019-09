FRASE DEL GIORNO – Non ti fidare, ragazzo mio, di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera. Per il solito, o sono matti o imbroglioni! (Carlo Collodi)

SANTI DEL GIORNO – Santi Cosma e Damiano (Martiri, protettori di medici, chirurghi, dentisti, farmacisti, levatrici, barbieri, parrucchieri), San Cristoforo della Guardia (Martire), San Gedeone (Giudice d’Israele), San Nilo da Rossano, San Senatore d’Albano (Martire).

EVENTI DEL GIORNO – Nel 1983 Australia II vinse l’America’s Cup. La barca del Royal Perth Yacht Club superò 4-3 in finale quella del New York Yacht Club, interrompendo dopo 132 anni l’imbattibilità statunitense. L’America’s Cup ’83 lanciò la vela come evento globale grazie alle meravigliose riprese TV. La Louis Vuitton Cup selezionò la barca sfidante degli americani e per la prima volta vi partecipò una barca italiana: “Azzurra”, dello Yacht Club Costa Smeralda, fu affidata allo skipper Cino Ricci e al timoniere Mauro Pelaschier.

Nel 1997 terremoto in Umbria e Marche. Alle 2,33 e alle 11,42 due forti scosse di magnitudo 5.8 e 6.1 ‘Richter’, con epicentro a Foligno, colpirono diverse zone dell’Umbria e delle Marche. Furono 11 le vittime e un centinaio i feriti, mentre gli edifici danneggiati risultarono circa 80mila, tra cui molti e importanti luoghi d’arte. Drammatico il crollo della volta di Giotto nella Basilica di San Francesco ad Assisi, in cui persero la vita 4 persone: la scena, ripresa in diretta da Umbria TV, fu riproposta in tutti i TG del mondo. Per la ricostruzione sono stati impiegati circa 4 miliardi di euro.

NATI DEL GIORNO – Edoardo Scarfoglio (1860-1917), Italia, giornalista. Nato a Paganica (AQ), visse quasi sempre a Napoli, dove fondò il quotidiano “Il Mattino” (16 marzo 1892) insieme alla scrittrice Matilde Serao, sua moglie. Col giornale fu protagonista del dibattito politico nazionale, in cui sostenne la questione meridionale.

Olivia Newton-John (1948), Australia, attrice. Nata a Cambridge (Inghilterra), fin da piccola visse in Australia, di cui prese la nazionalità. Conosciuta come cantante e attrice, divenne famosa col film-musical “Grease”, con John Travolta. In seguito fu più cantante che attrice, vincendo 4 Grammy Awards, 17 dischi d’oro e 18 dischi di platino. Una curiosità: suo nonno fu Max Born, fisico e matematico tedesco, vincitore del Nobel per la Fisica ’54.

Serena Williams (1981), Usa, tennista. Nata a Saginaw (Michigan), è sorella minore di Venus, anche lei campionessa di tennis. Considerata une delle più grandi tenniste di sempre, ha vinto 39 tornei del Grande Slam (23 in singolare, 14 in doppio femminile con la sorella Venus, 2 in doppio misto col bielorusso Maks Mirny), perdendo 16 finali, 14 in singolo e 2 in misto. Ora nella classifica mondiale WTA è al 9° posto, ma è stata prima per 319 settimane in totale. Vinse anche 4 ori olimpici e la Fed Cup ’99 con la squadra Usa.