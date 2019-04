FRASE DEL GIORNO – Non preoccuparti se gli altri non ti apprezzano. Preoccupati se tu non apprezzi te stesso. (Confucio)

SANTI DEL GIORNO – San Terenzio e compagni (Martiri di Cartagine), Sant’Ezechiele (Profeta), San Fulberto di Chartres (Vescovo), San Palladio di Auxerre (Vescovo), Sant’Apollonio (Martire).

EVENTI DEL GIORNO – Nel 1896 Spiridon Louis vince la maratona della I Olimpiade: lo spirito di Olimpia rinacque con la gara più importante in memoria dell’antica leggenda di Filippide che, secondo Erodoto, corse per 42.195 chilometri, da Maratona ad Atene, per annunciare la vittoria sui persiani, morendo stremato dalla fatica. Tra i 17 atleti alla partenza 12 erano greci, a dimostrazione dell’interesse che la gara aveva per i padroni di casa. Il pastore greco Spiridon Louis entrò per primo nello stadio Panathinaiko, tra il tripudio di gioa di 100.000 spettatori; due esponenti della casa reale greca, il principe Costantino e il re Giorgio I, entrarono sulla pista e lo accompagnarono fino al traguardo.

Nel 1991 avvenne il disastro Moby Prince. Alle 22.03 il traghetto di linea Moby Prince partì dal porto di Livorno in direzione Olbia. Circa venti minuti dopo la nave passeggeri finì con la prua nella pancia della petroliera Agip Abruzzo, nei cui serbatoi erano stipate 2.700 tonnellate di petrolio. Il mare attorno si trasformò in una larga macchia nera che prese fuoco, avvolgendo la nave passeggeri che, come impazzita, si mise a girare in tondo in un inferno di fuoco. A bordo 140 persone: 76 passeggeri e 65 membri dell’equipaggio, agli ordini del comandante Ugo Chessa. L’unico sopravvissuto fu il mozzo napoletano Alessio Bertrand, che riuscì ad evitare le fiamme.

NATI FAMOSI – Joseph Pulitzer (1847-1911), Ungheria, editore. Emigrato negli Usa a 17 anni, fu pioniere dell’editoria della carta stampata. La cospicua eredità che lasciò contribuì alla nascita (1912) della Columbia University Graduate School of Journalism, prima scuola di giornalismo del mondo; nel 1917 lo stesso ateneo istituì il Premio Pulitzer, tuttora considerato il massimo riconoscimento internazionale per giornalisti.

Caterina Caselli (1946), Italia, cantante e produttrice musicale. Celebrata per circa un decennio come il ‘casco d’oro’ della musica italiana, dalla metà degli anni ’70 iniziò a lavorare come ‘talent scout’: dalla sua scuderia sono usciti artisti come Andrea Bocelli, Elisa, Malika Ayane, Raphael Gualazzi e i Negramaro.