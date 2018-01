Il mercato dell’Alessandria si muove in fretta: preso Gatto, in arrivo Djordievic, se ne vanno Bunino e Casasola

Al quarto giorno di mercato arrivano le prime operazioni per l’Alessandria Calcio, comunque velocissime, se si considera che lo stesso mercato chiuderà fra 26 giorni.

E questo dimostra chiarezza di idee e obiettivi definiti. L’arrivo di Marcolini, come ha ribadito lo stesso tecnico, ha valorizzato una rosa con valori importanti, andando a correggere poco e solo dove necessario. Ma il bilancio si tira alla fine.

UFFICIALE – L’unica operazione ‘bagnata’ dal crisma dell’ufficialità, e cioè l’annuncio sul sito della società Alessandria, è l’acquisto a titolo definitivo dal Chievo Verona del calciatore Emanuele Gatto, con un contratto fino al 30 giugno 2019.

Gatto ha 23 anni, quindi è un ‘over’, è destro di piede, centrocampista centrale di ruolo, fortemente voluto da Marcolini che l’ha allenato la scorsa stagione nel Santarcangelo con la cui maglia Gatto ha marcato 28 presenze e 1 rete.

ARRIVI – Il sito gianlucadimarzio.com dà per fatto il passaggio di Stefan Djordjevic dal Catania all’Alessandria. L’esterno mancino classe ’91 (altro ‘over’), fin qui in stagione ha totalizzato 10 presenze e 1 gol in Sicilia. Per lui dunque solo un anno e mezzo con la maglia del Catania, sua unica esperienza in Italia.

PARTENZE – Tornerà alla Juventus, da cui era in prestito, Cristian Bunino. La sua esperienza nell’Alessandria è stata sfortunata, con 20 presenze, zero gol e scarso minutaggio, in un periodo coinciso con la malattia e la morte della madre. Sembra ci sia già una squadra pronta ad accoglierlo: il Cosenza, allenato da Piero Braglia. Corsi e ricorsi calcistici. Ma si profila per lui l’interesse anche di Sudtirol e Ravenna.

Ha le valigie pronte anche Tiago Casasola, difensore argentino classe ‘95, che secondo Sky Sport dovrebbe lasciare il club grigio in questa sessione di mercato, dopo essere stato ingaggiato in estate dalla Roma con un esborso di 36.000 €.

Voci di mercato in uscita dall’Alessandria riguardano anche il trequartista Bellomo (Brescia, Lecce) e il portiere Agazzi (Carrarese), ma le trattative sono in stallo.

A conti fatti dovrebbe esserci qualche uscita sul fronte ‘over’. Infatti l’arrivo di Gatto e quello probabile di Djordjevic porterebbero il numero dei ‘grandi’ fuori di 2 unità, non bilanciate dalle uscite eventuali di Bunino e Casasola, che sono ‘under’.