FRASE DEL GIORNO – La pennica è sacra: un’ora e mezza a letto ogni giorno dopo pranzo. Sto disteso e godo nel sentire i clacson in lontananza. Quelli della gente che sta in macchina, in coda, suda, si affanna. Io ridacchio fra me e me e penso: ma ‘ndo annate? (Alberto Sordi)

SANTI DEL GIORNO – San Gregorio Barbarigo (Vescovo), Santa Marina (Monaca), San Calogero (Eremita), Santi Marco e Marcelliano (Martiri), Beata Osanna Andreasi da Mantova (Vergine domenicana), San Leonzio di Tripoli (Martire), Sant’Amando di Bordeaux (Vescovo), Sant’Alena da Forest (Vergine e Martire).

EVENTI DEL GIORNO – Nel 1836 fu istituito il Corpo dei Bersaglieri. Non c’è parata militare, in particolare quella del 2 giugno, senza la mitica fanfara dei Bersaglieri. Questo corpo speciale dell’esercito italiano nacque in Piemonte per volontà del generale Alessandro La Marmora, che volle dotare la milizia del Regno di Sardegna di una fanteria leggera con compiti esplorativi in territorio nemico. Fin dall’atto costitutivo fu previsto che ogni battaglione avesse al suo interno 13 trombette ed un caporale trombettiere, ossia i componenti della celebre Fanfara, che precedeva ogni attacco o parata. Un suono che restò memorabile nella presa di Roma (‘Breccia di Porta Pia’) del 20 settembre 1870, che consentì l’annessione della città all’Italia unita. Coloro che entravano a far parte del corpo venivano addestrati alla corsa e all’artiglieria leggera, utili per spostamenti rapidi e azioni di disturbo dell’avversario. Nella divisa ufficiale, oltre al cappello nero con pennacchio, venne prevista una divisa blu scuro, oggi uniformata al verde militare classico.

Nel 1965 Benvenuti batté Mazzinghi nel campionato del mondo. Il pugile Nino Benvenuti conquistò il titolo mondiale dei pesi superwelter battendo, per KO al 6° round, il detentore Sandro Mazzinghi. La rivalità tra i due fu molto forte negli anni ’60, paragonabile a quella che nel ciclismo ci fu tra Bartali e Coppi.

NATI FAMOSI – Paul McCartney (1942), Inghilterra, cantante, autore, musicista. Con i favolosi quattro ragazzi di Liverpool, i Beatles, è nel mito come fenomeno musicale e da solista, da più di 40 anni, è una star internazionale. Nato a Liverpool, la raffinata abilità di compositore emerse alla fine degli anni ’50, quando incrociò il concittadino John Lennon, che lo reclutò come bassista dei ‘Quarrymen’, band ribattezzata nel 1960 come ‘The Beatles’. Dopo lo scioglimento dei ‘Beatles’ formò i ‘Wings’ con la sua prima moglie, Linda, e altri musicisti. In seguito lavorò da solista componendo anche colonne sonore, musica colta e ‘ambient’. Padre della stilista Stella Mc Cartney, Paul è vegetariano convinto, sostiene i diritti degli animali, l’educazione musicale nelle scuole, la cancellazione del debito del Terzo Mondo ed è contro le mine antiuomo e la caccia alla foca. Con un patrimonio di 1,2 miliardi $ nel 2018, secondo ‘Forbes’, è il musicista più ricco del mondo. La nota rivista Rolling Stone lo colloca 11º fra i 100 migliori cantanti di sempre e 3° fra i migliori bassisti.

Raffaella Carrà (1943), Italia, soubrette. Il caschetto biondo più popolare della TV italiana e non solo. Nata a Bologna come Raffaella Maria Roberta Pelloni, vanta una sessantennale carriera artistica, con ruoli di conduttrice TV, showgirl, attrice, cantante, ballerina e autrice. Il pubblico la conobbe col suo nome d’arte, Raffaella Carrà, fin dagli esordi; il nuovo cognome le venne suggerito dal regista Dante Guardamagna, con riferimento al pittore futurista Carlo Carrà. Fisico asciutto e ombelico scoperto (uno scandalo per la mentalità di allora) entrò nell’immaginario collettivo con canzoni intramontabili come “Tuca Tuca”, “Ma che musica maestro!”, “Rumore” e “Tanti auguri”.

Fabio Capello (1946), Italia, giocatore e allenatore di calcio. Nato a San Canzian d’Isonzo (GO), giocò negli anni ’60 e ’70 con Spal, Roma, Juventus e Milan, vincendo 3 scudetti e 2 Coppe Italia, più 32 presenze e 8 gol in nazionale. Da allenatore guidò Milan, Real Madrid, Roma, Juventus e la Nazionale inglese vincendo 5 scudetti, 1 Champions League (3 finali), 1 Supercoppa Europea, 4 Supercoppe italiane e fu 3 volte ‘panchina d’oro’.

Isabella Rossellini (1952), Italia, attrice, scrittrice, modella. E’ una famosa figlia d’arte poiché i suoi genitori erano Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Nata a Roma, visse anche a Parigi e New York e lavorò come traduttrice e giornalista per la RAI. Esordì in TV nel programma di Renzo Arbore “L’altra domenica” a 19 anni e più tardi come modella sulla rivista “Vogue”. Al cinema raggiunse la popolarità col film “Velluto blu” di David Lynch.

Creatrice di una linea di cosmetici, nel sociale è impegnata per la natura, la conservazione di arte, fotografia e danza, in più sostiene l’addestramento di cani-guida per i ciechi.