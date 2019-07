FRASE DEL GIORNO – Se ti fermi ogni volta che un cane abbaia, non finirai mai la tua strada. (Proverbio arabo)

SANTI DEL GIORNO – Santa Maria Maddalena (Discepola, protettrice di giardineri, profumieri, guantai, pentite), San Gualtiero (Venerato a Lodi), San Vandregisilo (Abate).

EVENTI DEL GIORNO – Nel 1970 avvenne la strage di Gioia Tauro. In un afoso pomeriggio il treno Freccia del Sud Palermo-Torino, con a bordo 200 persone, incontrò un tragico destino. Un’esplosione spaccò il treno in due tronconi, con tre carrozze deragliate in diverse direzioni che impattarono i pali dell’elettricità come in un flipper impazzito.

Il bilancio fu di 6 morti e 70 feriti. I diversi sabotaggi alla rete ferroviaria dei giorni precedenti fecero pensare a un collegamento con lo scoppio della rivolta di Reggio Calabria, con migliaia di cittadini a protestare per la scelta di Catanzaro come capoluogo di regione. Ma l’inchiesta gel Tribunale di Palmi si chiuse con una verità sospesa: l’attentato dinamitardo era l’ipotesi più plausibile, ma non s’indagò su responsabili e movente. Grazie alle rivelazioni di un pentito, il caso si riaprì negli anni ’90, e nel 2001 la Corte d’Assise di Palmi condannò 3 imputati per strage: tutti già morti. Storia tipicamente italiana.

Nel 1927 fu fondata l’A.S. Roma. Dalla fusione dell’Alba Audace, del Roman e della Fortitudo Pro Roma nacque ufficialmente l’A.S. Roma. Nella sua storia la società giallorossa vinse 3 scudetti (’42, ’83, ’01), 9 Coppe Italia (’64, ’69, ’80, ’81, ’84, ’86, ’91, ’07, ’08), 2 Supercoppe italiane (’01, ’07), 1 Coppa delle Fiere (’61) e 1 Coppa anglo-italiana (’72).

NATI DEL GIORNO – Gregor Mendel (1822-1884), Repubblica Ceca, scienziato. Fu il primo ad intuire la complessa struttura della nostra “carta d’identità” biologica ed è perciò considerato il padre della genetica. Nato ad Hynčice, dopo aver scelto la vita monastica si dedicò alla ricerca. Dotato di una spiccata meticolosità negli studi, ebbe il merito di applicare la matematica alla biologia. Dal 1856 iniziò gli esperimenti sulle piante di pisello, da cui derivò la rivoluzionaria ‘teoria dell’ereditarietà’ dei caratteri. Secondo Mendel, nel passaggio da una generazione all’altra di ogni specie di esseri viventi, si trasmettono dei caratteri che influiscono sull’aspetto estetico e sulla struttura interna degli ultimi nati.

Una teoria che, quasi un secolo più tardi, aprì la strada alla scoperta del DNA (1953).

Willem Dafoe (1955), Usa, attore. Americano di Appleton (Wisconsin), nato William James Dafoe, settimo di 8 figli, mostrò grande talento sia in palcoscenico che sul set. Sfiorò l’Oscar con “Platoon” (’86) e “L’ombra del vampiro” (2000), fu protagonista in “Mississippi burning” (’88) e vestì i panni di Gesù ne “L’ultima tentazione di Cristo” (’88). Nel nuovo millennio fu il ‘cattivo’ Goblin nella trilogia di “Spider-Man”, nel 2014 interpretò “Pier Paolo Pasolini” nell’omonima pellicola. Nel 2017 era nel cast di “Un sogno chiamato Florida”, col quale ottenne la terza candidatura al premio Oscar, e l’anno dopo arrivò la quarta ‘nomination’ per “Van Gogh, sulla soglia dell’eternità”. Willem Dafoe e sua moglie Giada Colagrande sono sposati dal 2005 e vivono tra Roma, New York e Los Angeles; hanno entrambi la doppia cittadinanza italiana e statunitense. Dafoe, che pratica ‘ashtanga yoga’ ogni giorno, è vegetariano e si rifiuta di mangiare carne “poiché gli allevamenti animali sono una delle principali cause della distruzione del pianeta”.